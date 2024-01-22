Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenin kimliği belirlendi

Son günlerde Antalya'da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği tespit edildi. Cesedin bir süredir kayıp olan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu açıklandı.

Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenin kimliği belirlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu belirlendi.

 Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan baba Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genç kızın bulunması için çalışma başlatmıştı.

20 Ocak Cumartesi Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulunması üzerine cesedin kentte 4 Ocak'ta kaybolan Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

21 Ocak Pazar İstanbul'dan Antalya'ya gelen baba Elmas, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.

DNA sonucuna göre, Serik'te sahile vuran kadın cesedinin Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.

Elmas'ın cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Ensarullah duyurdu: "ABD gemisini vurduk"Ensarullah duyurdu: "ABD gemisini vurduk"Dünya
# antalya
Çok Okunanlar
7 büyüklüğünde şiddetli deprem!
7 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Hesaplara 8 bin TL yatıyor... İşte o tarih!
Hesaplara 8 bin TL yatıyor... İşte o tarih!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Öne Çıkanlar "ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURİYET DEVRİMİNE DÜŞMANLIK!" | Ulusal Haber "ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURİYET DEVRİMİNE DÜŞMANLIK!" | Ulusal Haber Kara uzun süre bakarsanız... Kara uzun süre bakarsanız...