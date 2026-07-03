Antalya'da korku dolu anlar! Çakmakla oynayan 13 yaşındaki çocuk evi küle çevirdi

Ailesi işte olan ve evde tek başına kalan E.İ. (13), çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada yatak tutuştu ve alevler yükselmeye başladı. Ateşi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan küçük çocuk, bunda başarılı olamayınca paniğe kapılarak kendini hızla evden dışarı attı.