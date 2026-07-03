Antalya'da korku dolu anlar! Çakmakla oynayan 13 yaşındaki çocuk evi küle çevirdi
Antalya'nın Kepez ilçesinde anne ve babası işte olduğu sırada çakmakla oynayan 13 yaşındaki E.İ., yatağını tutuşturarak yangına sebep oldu. Alevlerin sardığı evden panikle kaçan çocuğu, yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri teselli etti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2213 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında yaşandı.
Ailesi işte olan ve evde tek başına kalan E.İ. (13), çocuk odasında çakmakla oynamaya başladı. Bu sırada yatak tutuştu ve alevler yükselmeye başladı. Ateşi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan küçük çocuk, bunda başarılı olamayınca paniğe kapılarak kendini hızla evden dışarı attı.
Ateş kısa sürede büyüyerek tüm odayı kaplarken, daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
BALKON DEMİRLERİ KIRILARAK MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, alevlerin yoğunlaştığı daireye girebilmek için balkonda bulunan demir korkuluğu kırdı.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın apartmandaki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmaların ardından evde soğutma işlemleri gerçekleştirilirken, dairede büyük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi.
Yangının ardından evlerinin küle dönmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan E.İ.'nin yardımına itfaiyeci ağabeyleri koştu. Panikle evden yalın ayak çıkan çocuğun ayaklarına kirlenmemesi için galoş geçirildi.
Küçük çocuk, görevlilere yangının çakmakla oynarken kazayla çıktığını anlattı. Yaşadığı şoku atlatamayan E.İ., oturdukları evin ne kadar zarar gördüğünü ve balkonda bulunan tüpün patlayıp patlamadığını merak ederek itfaiye amirine sorular sordu.
E.İ. daha sonra itfaiye amiriyle birlikte odanın camından içeriye, yanan evine baktı.
Olayın ardından karnının aç olduğunu belirten çocuğa, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yiyecek temin edildi.