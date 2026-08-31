Antalya'da korku dolu anlar! Su arızası çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Göçük altında kalan Gürkan Turgut için bölgeye itfaiye ve ASAT ekipleri sevk edildi. Açılan çukura patlayan içme suyu hattından su dolması sonucu, itfaiye ve ASAT ekipleri adeta zamanla yarışarak tahliye çalışması yaptı. Belinden aşağısı göçük altında kalan Gürkan Turgut, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrası toprak altından çıkarılarak Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü.