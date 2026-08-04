Antalya'da korkunç olay! 25 yaşındaki genç ağaçlık alanda ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesindeki ağaçlık bir alanda, 25 yaşındaki M.B.'nin elleri arkadan bağlı halde cansız bedeni bulundu. Gencin hemen yanında bir tabure ve ağaçta asılı bir ip tespit edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak'ta meydana geldi.
Ağaçlık alanda telefonla görüşerek yürüyen bir kadın, yerde hareketsiz yatan ve elleri arkadan bağlı bir erkek şahsı fark etti. Kadının durumu çevredekilere bildirmesi üzerine bölgede bulunan bir iş yeri çalışanı harekete geçerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bu gelişmenin ardından bölgeye Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı detaylı kimlik tespiti çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki M.B. olduğu anlaşıldı.
Cansız bedenin çevresinde yapılan incelemelerde ise gencin hemen yanında bir tabure bulunduğu, bölgedeki bir ağaçta ise ip olduğu öğrenildi.
Olay yerindeki delillerin uzman ekiplerce toplanmasının ardından, M.B.'nin ölümüne neden olan olayların aydınlatılması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.