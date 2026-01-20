Antalya’da korkunç olay: Balıkçıların oltasına ceset takıldı!
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde oltalarına büyük bir balık takıldığını sanan iki arkadaş, çevredeki vatandaşların da yardımıyla misinayı kıyıya çektiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki Konyaaltı sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sahile balık avlamak amacıyla gelen Metehan İ. ve Can İ., oltalarını kıyıdan yaklaşık 50-60 metre açığa attı.
Bu sırada oltalara büyük bir ağırlık takıldığını fark eden iki arkadaş, misinayı çekmekte zorlanınca dev bir balık yakaladıklarını düşündü.
Oltayı tek başlarına çekemeyen balıkçılar, çevredeki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların desteğiyle güçlükle sahile çekilen oltanın ucunda balık değil, bir erkek cesedi olduğu görüldü.
Durumun fark edilmesi üzerine sahilde görevli ALGE Özel Güvenlik ekipleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından bölgeye sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının sahilde yaptığı incelemeler sonucunda, cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dehşet anları balıkçıların cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği anlar yer aldı. Olay anında balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu, yaşadıkları o anları şöyle anlattı:
"Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik."
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.