Antalya’da korkunç olay: Balıkçıların oltasına ceset takıldı!

Dehşet anları balıkçıların cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği anlar yer aldı. Olay anında balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu, yaşadıkları o anları şöyle anlattı:

"Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik."