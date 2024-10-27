Antalya'da korkunç ölüm! Balık tutarken kayalıklardan düştü

Antalya'nın Kaş ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Balık tutarken kayalıklardan düşen 48 yaşındaki Rıza Şanlı hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Antalya'da korkunç ölüm! Balık tutarken kayalıklardan düştü
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Antalya'nın Kaş ilçesinde feci bir olay yaşandı. Deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan 48 yaşındaki Rıza Şanlı dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, Kaş Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç ölüm! Balık tutarken kayalıklardan düştü - Resim : 1

Sahil Güvenlik ekibi Şanlı'yı bulunduğu yerden bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Şanlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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