Antalya'da korkunç yangın: 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'nde meydana gelen korkunç bir yangın sonucu 73 yaşındaki Sevim Özdemir hayatını kaybetti. İki katlı bir evin giriş katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen yangının kurbanı olan Sevim Özdemir, kurtarılamadı.

Yangının yaşandığı sırada evde bulunan Sevim Özdemir’in oğlu Mesut Özdemir, işten eve geldiğinde yangını fark etti. Ancak içeri giremediğini belirten Özdemir, gözyaşları içinde yaşadığı dramı anlattı: "Ev tutuşmuştu. İçeri girdim ama yoğun dumandan annemi alamadım."

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Mesut Özdemir'e başsağlığı diledi.

Özdemir'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.