Antalya'da korkutan deprem

Antalya Demre'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Demre ilçesinde saat 16.55'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Antalya'da korkutan deprem
Son Güncelleme:

Antalya'nın Demre ilçesinde saat 16.55'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

# antalya # deprem
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Salı günü...
Meteoroloji uyardı! Salı günü...
Erdoğan Cumhurbaşkanlığına 3.kez aday mı olacak?
Erdoğan Cumhurbaşkanlığına 3.kez aday mı olacak?
Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?
Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?
Feci kaza! Otomobil kanala uçtu...
Feci kaza! Otomobil kanala uçtu...
Feci kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi...
Feci kaza: Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi...
Öne Çıkanlar İstanbul'un trafik sorunu | ULUSAL HABER İstanbul'un trafik sorunu | ULUSAL HABER İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis