Antalya'da korkutan deprem
Antalya Demre'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Demre ilçesinde saat 16.55'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Demre ilçesinde saat 16.55'te 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 10, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [19.08 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-03-10
Saat:16:55:57 TSİ
Enlem:36.0925 N
Boylam:30.11111 E
Derinlik:35.12 km
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