Antalya’da korkutan yangın! Ev ve depo alevlere teslim oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir eve ve iş yerine ait depoda yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya’da korkutan yangın! Ev ve depo alevlere teslim oldu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ev ve depoda yangın çıktı. Olay, saat 14.45 sıralarında Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, bir eve ve iş yerine ait bitişik konumdaki depoda başladı.

Alevlerin kısa sürede yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri olay yerinde yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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