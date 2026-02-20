Antalya'da lisede kavga: 9. sınıf öğrencisinin çenesi kırıldı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Muratpaşa Borsa Ticaret Meslek Lisesi'nde, 11 Şubat Çarşamba günü 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Teneffüs saatinde yaşanan olayda, 15 yaşındaki Muhammed Yasin Ç. ağır yaralandı.

SIRA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre olay, Muhammed Yasin Ç.'nin kendi sırasına oturan ve ayaklarıyla oturma alanına basan bir öğrenciyi "kalkar mısın" diyerek uyarmasıyla başladı. Uyarının ardından sıradan kalkan öğrenci, bir süre sonra üç arkadaşıyla birlikte tekrar sınıfa geldi. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine başlayan arbedede, diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.'nin çenesine vurduğu ve darbe alan öğrencinin yere düştüğü ileri sürüldü.

Kavganın ardından okul yönetimi durumu öğrencinin ailesine bildirdi. İlk olarak sağlık ocağına götürülen Muhammed Yasin Ç., durumunun ciddi olması üzerine hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde 15 yaşındaki öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi. Ameliyat edilen öğrencinin en az bir dönem eğitimine ara vermek zorunda kalacağı belirtilirken, öğrenci velisi verilen disiplin cezasına tepki gösterdi.

BEŞ SAATLİK OPERASYONLA PLAK TAKILDI

Yaşanan süreci anlatan veli Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz hafta okul idaresinden telefon geldi. Arkadaşlar arasında kavga olduğunu ve diş kırıklığı yaşandığını söylediler. Beş dakika sonra tekrar arayıp çocuğun araştırma hastanesine sevk edildiğini bildirdiler. Okula gittiğimde oğlum çenesini tutuyordu. Yapılan kontrollerde çenesinin iki noktadan kırıldığı ortaya çıktı. 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık beş saat süren bir operasyon geçirdi. Plak yerleştirildi, bağlantılar yapıldı. Doktorlar tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi."

Olayın idari ve hukuki boyutuyla ilgili açıklamalarda bulunan veli Ergin Ç., okul yönetiminin tutumunu ve verilen disiplin cezasını eleştirdi.

"BU BİR ADLİ VAKA"

Olayın ardından okula gittiğinde güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verilmediğini öne süren Ergin Ç., durumu şu sözlerle aktardı: "Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"

Okul disiplin kurulu tarafından kavgaya karışan diğer öğrenciye verilen cezayı yetersiz bulan baba Ergin Ç., karara itiraz ettiğini belirterek şunları söyledi: "Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."

EN AZ BİR DÖNEM EĞİTİMDEN UZAK KALACAK

Muhammed Yasin Ç., 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 5 saat süren ağır bir cerrahi operasyon geçirdi. Yapılan müdahalede çenesindeki iki ayrı kırık noktasına plak yerleştirilen 15 yaşındaki öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Veli Ergin Ç., oğlunun tedavi ve iyileşme sürecinin uzunluğu nedeniyle en az bir eğitim-öğretim dönemi boyunca okuluna devam edemeyeceğini ekledi.