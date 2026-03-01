Antalya'da 'Neden video çekiyorsun' tartışması: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı
Antalya Kaleiçi'nde bir işletmenin izinsiz videoya çekilmesi sebebiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelinin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu iş yeri sahibi bacağından, kavgayı ayırmaya çalışan iki kişi ise isabet eden saçmalarla yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında turistlerin uğrak noktalarından biri olan Antalya Kaleiçi'ndeki Selçuk Mahallesi Ömer Reis Çıkmazı'nda meydana geldi.
Sokak üzerinde işletmesi bulunan İbrahim A. ile iddiaya göre bir süredir cep telefonu ile söz konusu iş yerinin görüntülerini kaydeden Mehmet Z. C. arasında tartışma yaşandı.
Yakın noktadaki bir kafede bekçilik yaptığı öğrenilen Mehmet Z. C.'ye dükkanının görüntülerini neden çektiğini soran İbrahim A.'nın bu tepkisi üzerine gerginlik kısa sürede büyüdü. Durumu gören çevredeki diğer esnaf araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
KAFEDEN POMPALI TÜFEKLE DÖNÜP RASTGELE ATEŞ ETTİ
Esnafın müdahalesi sırasında koşarak çalıştığı kafeye giden Mehmet Z. C., birkaç dakika sonra elinde bir pompalı tüfekle olay yerine geri döndü. Şüpheli elindeki tüfekle sokağa rastgele ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan iş yeri sahibi İbrahim A. bacağından yaralandı. O esnada kavgayı yatıştırmak için bölgeye gelen Suat Ş. (75) ve Faruk Ç. (65) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Z. C. olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan üç yaralıya ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine intikal eden Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen şüpheli Mehmet Z. C.'nin yakalanması için bölgede arama çalışması başlattı.