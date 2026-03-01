Antalya'da 'Neden video çekiyorsun' tartışması: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan iş yeri sahibi İbrahim A. bacağından yaralandı. O esnada kavgayı yatıştırmak için bölgeye gelen Suat Ş. (75) ve Faruk Ç. (65) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.