Antalya’da noter önünde akraba dehşeti: İfadesi kan dondurdu!

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir noterin önünde meydana gelen olayda, Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arsa satışı için bir araya geldi. İddiaya göre dayı yeğen, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan babadan kalma tarlanın satışı için önceden 1 milyon 800 bin TL karşılığında el sıkıştı. Ancak noter önüne geldiklerinde Amine Bozkurt'un satış bedelini 2 milyon 500 bin TL'ye çıkardığını söylemesi üzerine otomobil içerisinde sert bir tartışma başladı.

DÖRT KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine yenik düşen 63 yaşındaki Ömer A., yanındaki tabancayı çekerek yeğenine 4 el ateş etti. Ağır yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Amine Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 7 adet boş kovan bulundu.

SİLAH YENGEKTEN ÇIKTI DAYI PİŞMANIM DEDİ

Cinayetin ardından kaçan Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yürürken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının yanında bulunan 64 yaşındaki eşi Fadime A. da gözaltına alınırken, cinayette kullanılan tabanca yengenin üzerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., adliye girişinde muhabirlerin soruları üzerine pişman olduğunu dile getirdi.