Antalya'da fırtına ve sağanak nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi

Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaparken Antalya’da eğitime ara verilen ilçe sayısı 7’ye çıktı. Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre’nin ardından Finike ve Kemer’de de 13 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’da eğitime ara verilen ilçelere yenileri eklendi.

Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerinin ardından Finike ve Kemer ilçelerinde de eğitime ara verildi. Böylece 13 Şubat Cuma günü eğitime ara verilen ilçe sayısı 7’ye yükseldi.

7 ilçede tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Aynı gün kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

