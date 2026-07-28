Antalya'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor
Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler ilk etapta dev bir kadroyla müdahaleye başladı. Yangına söndürme çalışmalarında:
6 helikopter,
3 uçak,
14 arazöz,
5 su ikmal aracı,
2 ilk müdahale aracı,
135 orman işçisi görev yapıyor.
Alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı