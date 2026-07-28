Antalya'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler ilk etapta dev bir kadroyla müdahaleye başladı. Yangına söndürme çalışmalarında:

6 helikopter,

3 uçak,

14 arazöz,

5 su ikmal aracı,

2 ilk müdahale aracı,

135 orman işçisi görev yapıyor.

Alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız sürüyor.