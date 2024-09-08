Antalya'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.
Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek veriyor.
Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.
Kumbasar, yangının yakınında yerleşim yeri bulunmadığını belirterek, bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini bildirdi.
Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı