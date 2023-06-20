Antalya'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Çalkaya Mahallesi'nde yerleşim yerlerine de yakın olan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.