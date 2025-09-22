Antalya'da patlama! Toptancı hali savaş alanına döndü, ölü ve yaralılar var

Antalya’nın Demre ilçesinde saat 15.15 sıralarında toptancı halinde şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından bölgeden yükselen gürültü ve duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin ise henüz tespit edilmediği bildirildi.

Ekipler, patlamanın çıkış nedenini araştırırken, ilk bulgular olayın oksijen tüpünden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Bölgedeki incelemeler sürerken, patlamanın şiddeti nedeniyle hal binasında ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.