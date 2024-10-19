Antalya'da polis memuruna silahlı saldırı! Polis memuru ağır yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memuruna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayın yaşandığı adres, sanayi sitesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, yolda yürüyen polis memuru Ali Şen'e pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği polis memuru yere düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Ali Şen, buradan da Antalya'ya sevk edildi. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen'in Serik'e otomobil almak için geldiği belirlendi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, G.K. ve M.A.T. olduğu tespit edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında bir tamirhanede bulunan otomobile de saçmaların isabet ettiği görüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise polis memuru Ali Şen'in iki ay önce şahsi aracını, tamir ettirmek amacıyla G.K. isimli tamirciye verdiği belirtildi.

Polis memurunun aracı hakkında bilgi almak için G.K. ile görüştüğü aktarılan açıklamada, "Polis memuru, 19 Ekim günü aracının son durumu hakkında bilgi almak amacıyla G.K. isimli şahısla görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi içerisinde yaya olduğu esnada G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar tarafından araç içerisinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralama olayının 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinden kaçmak için kullanılan plakasız araç ile suç aleti silah ele geçirilmiştir. Yaralı meslektaşımız hayati tehlike kaydıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmiş olup, sağlık durumu Emniyet Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir." denildi.