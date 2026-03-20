Antalya'da prefabrik evde yangın: 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde bir prefabrik yapıda çıkan yangında, 5'i çocuk olmak üzere yabancı uyruklu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki annenin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya'da prefabrik evde yangın: 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir prefabrik yapıda yangın meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, içeride bulunan yabancı uyruklu aileden 5'i çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

KİMLİKLERİ VE YAŞLARI BELLİ OLDU

Gece saatlerinde başlayan ve sebebi henüz netleşmeyen yangın sırasında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), İman Ahmet (5), Hayat Ahmet (7), Fatma Ahmet (8), Mune Ahmet (9) ve Leyla Ahmet (25) yaşamını yitirdi. Olaydan yaralı olarak kurtulan 3 kişiden 2'si, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

ANNE 7 AYLIK HAMİLEYDİ

Yangında yaşamını yitirenlerin durumlarına ilişkin elde edilen bilgilere göre, 5 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden 25 yaşındaki anne Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

