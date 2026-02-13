Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu

Meteoroloji'nin 'sarı kod' uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. 7 ilçede eğitime ara verilirken, kent merkezinde su baskınları yaşandı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalarla birlikte kıyıya telef olmuş bir dana vurdu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dün gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 2

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş, Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde "sarı kod" kapsamında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 3

RÖGARLAR TAŞTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kent merkezinde etkili olan sağanak sebebiyle altyapı yetersiz kaldı, rögarların taşması sonucu yollar suyla doldu.

Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 4

Su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 5

Yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılırken, araçların içinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri tahliye etti.

Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 6

Trafik akışının durma noktasına geldiği anlarda, bazı sürücülerin su birikintilerine girmemek için araçlarını kaldırımlardan sürerek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu - Resim: 7

Fırtınanın etkisiyle dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş bir dana vurdu. Sabah erken saatlerde karaya vurduğu değerlendirilen hayvanın bölgeden kaldırılması için belediye ekiplerine bilgi verildi.

