Antalya'da sağanak kabusu! Yollar göle döndü, telef olmuş dana sahile vurdu

Fırtınanın etkisiyle dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise kıyıya telef olmuş bir dana vurdu. Sabah erken saatlerde karaya vurduğu değerlendirilen hayvanın bölgeden kaldırılması için belediye ekiplerine bilgi verildi.