Antalya'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Tüfekle açılan ateş sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Antalya'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Taraflar, taş ve sopalarla birbirini darbetmeye başladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada A.E'nin (26) tüfekle açtığı ateş sonucu Oktay Kaya (41) hayatını kaybetti, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralandı.

Antalya'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.E. ve yaralılar arasında bulunan A.E'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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