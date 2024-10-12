Antalya'da silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde silahlı saldırı olayı yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Merkez Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu 41 yaşındaki Mutlu Özkan yaralandı. Yaralı Mutlu Özkan, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralının yengesi Ayşe Özkan, gazetecilere, akrabasının hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını söyledi. Mutlu Özkan'ın, bekar olduğunu ve kanser hastası annesi ile yaşadığını belirten Özkan, "Bu saldırıda hedef o değildir. Olay anında yanındaki kadınlar saldırıdan kaçmış ama kaynım kaçamamış." dedi.

Polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.