Antalya’da skandal görüntü: Uygunsuz koşullarda 1 ton gıda ürünü ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ve tarım ilçe müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimde, bir soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş 1 ton gıda ürünü ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya’da skandal görüntü: Uygunsuz koşullarda 1 ton gıda ürünü ele geçirildi
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Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye ait soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan arama ve incelemelerde deponun içerisinde tavuk ürünleri, hazır döner, salam ve sucuklardan oluşan yaklaşık 1 tonluk gıda malzemesi tespit edildi.

TARİHİ GEÇMİŞ VE AMBALAJLARI BOZULMUŞ

Ekiplerin depo içerisindeki ürünler üzerinde yaptığı fiziksel ve evraksal kontrollerde ağır ihlaller saptandı. Gerçekleştirilen incelemelerde bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçtiği, bazılarının ise muhafaza edildikleri ambalajlarının bozulduğu belirlendi.

Ayrıca denetime takılan ürünlerin bir bölümünde, ürünün içeriğinin ne olduğunu ve ne zaman üretildiğini gösteren etiket bilgilerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE ÇÖP KAMYONLARINA YÜKLENDİ

Uygunsuz koşullarda bekletilen ürünlerin tespit edilmesinin ardından işletme hakkında Zabıta Müdürlüğü ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerekli cezai işlemler uygulandı. Kararın ardından el konulan yaklaşık 1 ton ürün, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden alınarak imha edilmek üzere toplandı.

ZABITA MÜDÜRÜNDEN TAVİZSİZ DENETİM VURGUSU

Operasyonun ardından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Aydın, yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlığını tehdit edebilecek, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş veya gerekli etiket bilgilerini taşımayan ürünlerin satışına izin vermeyeceklerini belirtti.

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