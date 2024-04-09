Antalya'da suç örgütüne operasyon! 10 kişi gözaltına alındı...

Antalya'da bir gece kulübünün kurşunlanması ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı.

Antalya'da suç örgütüne operasyon! 10 kişi gözaltına alındı...

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesinde geçen ay meydana gelen olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda farklı tarihlerdeki iki kurşunlama ve iş yeri önünde midye satışı yapan İbrahim K'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın faillerinin H.A. ve F.S. olduğunu belirledi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Antalya'da Özel Harekat timlerinin de katıldığı eşzamanlı operasyon düzenledi.

Bir tabancanın ele geçirildiği operasyonda, kurşunlama olayını gerçekleştiren H.A. ve F.S. ile olayın azmettiricisi oldukları öne sürülen O.P. ve M.P. kardeşler ile toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve birçok suçtan kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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