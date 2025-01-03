Antalya'da "sünger kent" projesi! Her sağanakta kent sele teslim oluyor

Haber: Hanife Yalçın

Neredeyse her sağanaktan sonra Antalya ve ilçelerinde sel ve taşkınlar olağan hale geldi. Yanlış yapılaşma ve alt yapı sorunları her yağışta kendini gösteriyor.

Uzmanlara göre, yanlış yapılaşma ile kentin afetlere karşı doğal koruyucu dokusu da tahrip edildi.

Jeoloji mühendisleri, Antalya’nın traverten yapısının bu sonuçların önüne geçebileceğini belirtiyor. "Sünger Kent" projesinin hayata geçmesini öneriyor.

Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Karancı, "Sel felaketlerini önlemek için düdenlerin açılması zorunlu." dedi.

Mustafa Karancı, "Geçen yıl Kepez ilçemizde çok ciddi yağışlarla beraber sel felaketi ile hem maddi hem de can kayıpları yaşadık. Bu sene Manavgat ve Serik’ te ciddi sel felaketleri görüyoruz. Sadece yağışlar mı? Hayır, kuraklık ve yağışların dışında bundan Manavgat’ta 60 bin hektar orman arazileri yok oldu. Biz yedi arıklarımızı geçmişte imara açmışız. Bu bölgeleri kapatmışız. Düdenlerimizden denize boşalan su yollarına binalar yapmışız. Üzerine asfalt, beton yapmışız. Traverten bir yapı üzerinde oturuyoruz yapı olarak. Falezlerden baktığınızda travertenin o süngerimsi yapısını görürsünüz. Şehrimizde bir sünger kent olma yolunda son derece avantajlıdır. Bazı düdenlerin bulunduğu yerlerde imara açıldığı, bazı düdenlerin harfiyat yığınları ile doldurulduğu, tarımsal atıklarla doldurulduğu görülüyor. O yüzden düdenlerimizin mutlaka aktif hale getirip gerekli temizliklerinin yapılması hem sel felaketlerinin önüne geçilmesi hem de yer altı sularının beslenmesi noktasında son derece önemli yapılardır." dedi.

Karancı’ya göre, sel ve doğal afetlere karşı toplumun bilinçlenmesi şart. Karancı, "Orman yangınlarına karşı, sel felaketlerine karşı, doğa olaylarına karşı bunların tamamının önüne geçip afetlere dönüşmemesi mühendislik çözümleri ile yapılacak yatırımlarla mümkün. Toplum bu noktada bilinçlenirse, karar vericileride bu noktada harekete geçireceğini düşünüyorum." dedi.