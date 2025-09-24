Antalya’da toptancı halindeki patlama can aldı: İşletme sahibi tutuklandı

Antalya’nın Demre ilçesindeki toptancı halinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlama sonrası işletme sahibi Yunus E. Ç. tutuklandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

22 Eylül Pazartesi günü Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi’nde bulunan Demre Toptancı Hali’nde meydana gelen patlama, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı olay, ilçede büyük paniğe neden oldu.

Sebze ve meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda meydana gelen patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi Yunus E. Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus E. Ç., çıkarıldığı mahkemece “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. Babası S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

