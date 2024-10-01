Antalya'da turizm tesisleri tadilata girdi! Oteller depreme yeterince dayanıklı mı?

Haber-Kamera: Hanife Yalçın

Turizmin başkenti Antalya’da oteller bir sezonu daha geride bıraktı. Turizm tesisleri tadilat sürecine girdi. Ancak bu tadilatlar ihtiyaç sınırlarının üstünde kontrolsüz bir şekilde ilerliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Avrupalı turizm acentaları Türkiye’de güvenliği olmayan otellere turist göndermeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Turizm firmaları inşaat mühendislerinden rapor hazırlamasını istedi. Ama turizm firmaları tesislerin depreme dayanıklılığı konusunda herhangi bir çalışma yapmadı.

Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, güvenli turizm için otellerin, depreme dayanıklı olduğuna dair belge alması gerektiğini vurguladı.

Soner Akdoğan, "Bu tadilatların bir çoğu, hemen hemen hepsi projesiz ve ruhsatsız olarak yapılmakta. Biz bu sürecin çok basit olmadığını belirttik. Zemin parametrelerin değerlendirilmesi, kalıplarının ve röntgenlerinin alınması, deprem kuvvetlerinin altında değerlendirilmesiyle mümkün oluyor. Sezon kapanmasıyla biz bu otellerin depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili kontrol edelim demişlerdi. Ancak olayın üzerinden 2. Eylül geçti. Henüz otellerin depreme dayanıklılığı ile ilgili çalışma yapıldığını duymuyoruz. Antalya yılda 15 milyon turist ağırlıyor. Bu turistler bizlerin misafiri. Misafirlerimizi güvenli binalarda misafir etmek durumundayız. Yapılan otellerin bir çoğu 1980 sonrasında yapılmış oteller.2008 deprem yönetmeliğindendi ve 2000 öncesi yapı denetimden sisteminden önce yapılmış oteller söz konusu. Bu yapıların güvenli olup olmadıklarının kontrol edilmesi gerçekten bir otel güvenliyse depreme dayanıklı güvenli otel sertifikasının verilmesi gerekiyor." dedi.

Soner Akdoğan, turizmin ülkemiz için belirleyici etkisinden hareketle, otel tadilatlarından önce yapısal anlamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Akdoğan, "Otellerin tadilat döneminde önce projelendirilip, hazırlanması, bunların yapısal anlamda gerekli önlemlerin alınması. Projelendirip, ruhsatlandırılıp ondan sonra tadilatların başlaması gerektiğini söylüyoruz. Biz buradan tüm yetkililere uyarmak istiyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi, turizm bizim en büyük gelir kalemlerimizden biri bacasız sanayimiz diyoruz. Yaşayacağımız bir depremde misafirlerimizin can kaybı yaşaması oluşabilecek hasarı ben düşünemiyorum. Hiç kimse kendi kafasına göre tadilatlar yapıp, otelini işletmemeli." dedi.