Antalya'da vahşet: 16 yaşındaki genci "eşime baktı" diyerek öldürdü

Antalya’da düğün faciası: Eski nişanlısıyla karşılaşan genç, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde bir düğünde meydana geldi. Ali Bulgurcu (16), arkadaşı Mustafa Dikmen (22) ile birlikte mahalledeki bir düğüne katıldı. Düğünde, Bulgurcu’nun eski nişanlısının eşi S.S. (20) ile karşılaşması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, Mustafa Dikmen’in elindeki ekmek bıçağını alan S.S., Bulgurcu ve Dikmen’e saldırdı. Kavgaya, S.S.’nin tanıdıkları M.S. (51), B.C.G. (19) ve M.P. (37) de dahil oldu.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Ali Bulgurcu ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Dikmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bulgurcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tedavi altına alınan Mustafa Dikmen ifadesinde, “Ali ile düğüne gitmiştik. S.S. elindeki ekmek bıçağıyla bana ve Ali’ye saldırdı. Kavgaya daha sonra M.S., B.C.G. ve M.P. de karıştı. Bizi S.S. bıçakladı” dedi.

S.S. ise polisteki ifadesinde, Ali Bulgurcu’nun eşine “uzun süre baktığını”, Mustafa Dikmen’in ise eşini “rahatsız ettiğini” ileri sürerek kavganın bu nedenle çıktığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından M.S. serbest bırakıldı. S.S., B.C.G. ve M.P. ise bugün çıkarıldıkları mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

