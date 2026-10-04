Antalya’da vahşet! 20 yaşındaki genç kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol üzerinde cesedi bulunan Yasin Erdem Bayır'ın (20), görüştüğü 16 yaşındaki B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından 13 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve adrese jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kimliğinin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu öğrenilen gencin, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladıktan sonra, vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenilen Bayır'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yürüttükleri çalışmalarda, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü gerekçesiyle B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığını belirledi.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Mustafa Ö. gözaltına alındı. Kızı B.Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö., ifadesinde olayı kabul etti. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir taşın altında bulundu.
Jandarma ekiplerinin cinayete ilişkin soruşturması sürüyor. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Bayır'ın cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan teslim alındı.
Kız arkadaşının babası tarafından 13 bıçak darbesiyle öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.