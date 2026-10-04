Antalya’da vahşet! 20 yaşındaki genç kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BABA GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Ö. gözaltına alındı. Kızı B.Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö., ifadesinde olayı kabul etti. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir taşın altında bulundu.