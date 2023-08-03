Antalya'da yangın! Kaş'ta makilik alan alev aldı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangıan, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Antalya'da yangın! Kaş'ta makilik alan alev aldı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki makilik bir alanda yangın çıktı.

Yeniköy Mahallesi Asaz mevkiinde meydana gelen yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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