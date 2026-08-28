Antalya’da yol verme kavgası: Servis şoförüne yumruklarla saldırdı, cezası ağır oldu

Olay, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plaka ve sürücüsü ilk etapta öğrenilemeyen hafif ticari araçtaki 3 kişi, emniyet şeridinden geçmek istedi.

KIRMIZI IŞIKTA ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Aracın emniyet şeridinden geçmesine izin vermeyen servis otobüsü şoförünü önce sözlü olarak taciz eden araç sürücüsü, yüzlerce metre uzunluğunda araç kuyruğu oluşan kavşakta kırmızı ışığın yanıp araçların durmasını fırsat bilerek aracından indi. İçerisinde otel çalışanlarının bulunduğu servis otobüsünün şoförün oturduğu cama ve kapıya yumrukla vurmaya başlayan sürücüye, araçtaki kadın yolcu da hakaret ve tehditler savurmaya başladı.

Hafif ticari araçtan inen üçüncü kişi ise camları yumruklayan şoförü ve kadını engellemeye çalıştı. Servis şoförüne yönelik saldırı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ, CEZA KESİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerin ardından saldırıyı gerçekleştiren sürücü, Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince tespit edildi. Sürücüye 186 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.