Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Antalya-Adıyaman seferini yapan Gülaras firmasına ait Müslüm Toprak idaresindeki 01 CJZ 12 plakalı otobüs, Side Kavşağı'nda Ömer Sarıdemir'in (37) kullandığı 07 LS 377 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada, yola savrulan minibüs sürücüsü Sarıdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Jandarma ekipleri, hasar oluşan otobüsteki yolcuları indirerek sürücü Toprak'ı gözaltına aldı.





Olay yerine gelen Sarıdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi, yolcu otobüsünün camlarını taşlarla kırdı.

Daha sonra Sarıdemir'in cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.