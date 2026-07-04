Antalya'da yürek yakan kaza! Alkollü sürücünün aracına çarpan motosikletli doğum gününde hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Murat Güneri olay yerinde can verdi, yolcu konumundaki kadın ağır yaralandı.
Dün gece saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde ilerleyen araçlar feci bir kazaya karıştı.
Antalya'dan Manavgat istikametine doğru seyir halinde olan 35 yaşındaki Murat Güneri'nin kullandığı 07 LLY 51 plakalı motosiklet, güvenlik şeridinde bekleyen Ş. T. yönetimindeki 06 FG 8711 plakalı otomobile arkadan şiddetle çarptı.
Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Güneri olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Dilek G. ise ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Dilek G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada can veren Güneri'nin cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ş. T., olayın hemen ardından trafik ekipleri tarafından kaza yerinin yakınlarındaki beton zeminde yatarken bulundu. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde Ş. T.'nin 0.67 promil alkollü olduğu saptandı. Sürücü, jandarma ve trafik ekiplerinin aracı emniyet şeridinde neden durdurduğuna yönelik sorularına, alkol aldığı için rahatsızlandığı ve bu sebeple durduğu yanıtını verdi.
Kazanın ve alkolün etkisiyle uzun süre yerde yatan ve kendisini iyi hissetmediğini ifade eden sürücü, daha sonra olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücü Ş. T.'ye ehliyetinin kullandığı araç için yetersiz olması nedeniyle 11 bin 629 TL, alkollü araç kullanmaktan ötürü ise 25 bin TL idari para cezası kesildi. Ş. T.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, aracı ona kullandırdığı tespit edilen ruhsat sahibine de ayrıca 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.
Kazada yaşamını yitiren Murat Güneri'nin kimlik bilgilerine dair ortaya çıkan bir detay olayın vehametini artırdı. Güneri'nin doğum tarihinin 3 Temmuz olduğu, feci kazanın ise 4 Temmuz'un ilk dakikalarında meydana geldiği öğrenildi.