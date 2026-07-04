Antalya'da yürek yakan kaza! Alkollü sürücünün aracına çarpan motosikletli doğum gününde hayatını kaybetti

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücü Ş. T.'ye ehliyetinin kullandığı araç için yetersiz olması nedeniyle 11 bin 629 TL, alkollü araç kullanmaktan ötürü ise 25 bin TL idari para cezası kesildi. Ş. T.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, aracı ona kullandırdığı tespit edilen ruhsat sahibine de ayrıca 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.