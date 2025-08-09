Antalya’da zincirleme kaza! 3 araca ve sivil polis aracına çarptı: 2 polis yaralandı

Antalya’da hafif ticari araç, 3 otomobile ve ardından sivil polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan G. idaresindeki 34 HHG 916 plakalı hafif ticari araç, Serik Caddesi D-400 kara yolunda aynı istikamette ilerleyen 3 otomobile çarptı. Bir süre sonra, görev yerine gitmekte olan 07 BAA 451 plakalı sivil polis aracına da çarpan araç, zincirleme kazaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle sivil polis aracı yol kenarına savrulup ağaca çarptı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli polis memurları Ali Sefa Gümüş ve Mikail Bodruk, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ali İhsan G. ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Alkollü olmadığı belirlenen sürücü, uyuşturucu testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası antalya antalya son dakika polis
