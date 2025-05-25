Antalya’da zincirleme kaza: 5 araç çarpıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kamyonlar, otomobil ve hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya’da zincirleme kaza: 5 araç çarpıştı
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında D-400 kara yolunda yaşanan zincirleme kaza paniğe neden oldu.

Aynı yönde seyreden İsa Keser idaresindeki 07 AEK 604 plakalı, Yunus Yıldız yönetimindeki 07 AEK 607 plakalı ve Ali Gökçebay'in kullandığı 35 DNR 79 plakalı kamyonlar ile Emin Baştimur idaresindeki 06 DVY 260 plakalı otomobil ve Samim Sarı yönetimindeki 01 ASM 81 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı.

3 SÜRÜCÜ YARALANDI, HAYATİ TEHLİKE YOK

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüleri İsa Keser ve Yunus Yıldız ile otomobil sürücüsü Emin Baştimur yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. 

Zincirleme kaza nedeniyle D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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