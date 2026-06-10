Antalya'daki 10 ölümlü otobüs kazasında şok adli tıp raporu! Her şey ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dosyayı derinlemesine inceleyen Adli Tıp Kurumu, kazanın kesin kusur oranlarını ve teknik nedenlerini içeren makro raporunu tamamladı. Ortaya çıkan takograf ve radar verileri, kazanın arkasındaki ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

KUZEY ÇEVRE YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLMİŞTİ

Kan donduran kaza, 1 Şubat 2026 tarihinde Antalya Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelmişti. İzzet Karaağaç yönetimindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Aksu istikametinden Döşemealtı yönüne doğru seyir halindeyken, ana yola katılım sağlamak amacıyla sağ şeride yöneldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen otobüs, şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada 10 kişi yaşamını yitirirken, 24 yolcu ise yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

ADLİ TIP TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ VERİLERİ DEŞİFRE ETTİ

Soruşturma dosyası kapsamında olay yeri inceleme tutanaklarını, siber veri tabanındaki takograf kayıtlarını ve teknik delilleri inceleyen Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi, kazanın meydana geldiği anın röntgenini çekti. Hazırlanan resmi adli raporda, kazanın yaşandığı bölgede yasal hız limitinin saatte 50 kilometre olduğu vurgulandı. Ancak otobüsün siber hız ölçüm cihazı olan takograf kayıtları incelendiğinde, aracın kaza anındaki hızının tam 95 kilometre olduğu saptandı.

30 METRE FREN İZİ VE SİSLİ HAVA KOŞULLARI RAPORDA

Yüksek mahkemeye sunulacak olan Adli Tıp raporunda, kaza anında bölgede yoğun sis bulunduğu, görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği ve zemin yapısının yağış nedeniyle ıslak olduğu açıkça belirtildi. Sürücünün bu dikey hava muhalefetine rağmen hızını düşürmediği ifade edilen raporda, kaza mahallinde asfalta kazınmış 30 metre uzunluğunda fren izi saptandığı ve otobüsün tam 44 metre boyunca çelik bariyerleri parçalayarak ilerlediği adli kayıtlara geçirildi.

SÜRÜCÜ İZZET KARAAĞAÇ "ASLİ KUSURLU" İLAN EDİLDİ

Daha önce ulaştırma uzmanlarınca hazırlanan ilk bilirkişi raporuyla da paralellik gösteren Adli Tıp Kurumu raporunda, kazada hayatını kaybeden sürücü İzzet Karaağaç’ın Karayolları Trafik Kanunu’nun amir hükümlerini açıkça ihlal ettiği belirtildi. Sürücünün virajlı yol yapısını, ıslak zemini ve sisli hava şartlarını gözeterek görüş mesafesinin gerektirdiği güvenli hız sınırlarında seyretmesi gerekirken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı vurgulandı. Raporun sonuç ve hüküm bölümünde, "Müteveffa sürücü İzzet Karaağaç’ın kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denilerek adli takibatın teknik çerçevesi çizildi.