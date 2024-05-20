Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasına 19 kişi daha eklendi

12 Nisan'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenmiş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu iddianame kabul edilmişti.

Devam eden soruşturmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs daha eklenerek soruşturma izni verildi.

Antalya Valiliği internet sitesinde soruşturma izni ise şu ifadelerle yer aldı: