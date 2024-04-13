Antalya'daki teleferik kazasında 19 kabindeki 137 kişi kurtarıldı

Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan 19 kabindeki 137 kişinin kurtarıldığı, 5 kabindeki 29 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalya'daki teleferik kazasında 19 kabindeki 137 kişi kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamada, helikopterler eşliğinde kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Saat 11.45 itibarıyla 19 kabindeki 56'sı helikopterle 137 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Tahliye edilenlerden 9'unun ambulansla hastaneye sevki gerçekleşmiş, tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından AS-532 Couger tipi helikopterin de görevlendirildiği bildirildi.

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