Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme

Antalya’da yaşanan teleferik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşan 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
Editör: Haber Merkezi

Antalya’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşan 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Konuya ilişkin Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada "soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 şüphelinin 27’şer yıla kadar hapsi istendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# antalya # teleferik
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