Antalya'dan dünyaya gıda köprüsü! Uluslararası gıda ve içecek fuarı kapılarını açtı

Haber: Hanife Yalçın

Yeme içme sektörünün heyecanla beklediği 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya’da başladı. Gıda sektörü 300 firma ve 1000 marka ile komşu ülkelerden alıcılarını karşılıyor.

Türk Mutfağı dünya sıralamasında başı çekiyor. Anfaş Ulusal ve Uluslararası İdari Direktörü Yusuf Oğuz Evler, Türk toplumunun yemek kültürü ile öne çıktığını belirtti.

Yusuf Oğuz Evler, "Şuan 900’e yakın yurtdışından katılımcımız var. Satın alıcılar geldi. Ortadoğu’dan, Rusya’dan, yakın ülkelerden. Suriye’den savaş bitiminde ürün tedariki için görüşmeler konusunda buradalar. Avrupa’dan var. Almaya'da ki vatandaşlarımızın bulunduğu yerden gelenler var. Avrupa'da kendi fabrikalarımız var. Üretim yapıyoruz, et entegre tesislerimiz var. sucuk, salam, sosis peynir üretim yerlerimiz var. Yöresel peynirlerimiz, beyaz peynirlerimiz. Avrupa’da 40 ülkeye, arap ülkelerine bu tadı sunuyoruz. Sabah, öğle, akşam, akşamın akşamıda var biliyorsunuz. Yemeyi çok sevdiğimiz ülke insanlarımız var. dünya çapında da 3. Sıradayız. 1. Çin, 2. Fransızdır, 3. Türk mutfağıdır zenginlik olarak." dedi.

Fuarın ziyaretçisi Antalya Kırgızistan Başkonsolosu Rustam Koshonov, fuarda yatırım köprüsü kurduklarını söyledi. Koshonov, "Türk Kardeşlerimiziden tecrübe alıyoruz. Geçen sene Kırgızistana çok yatırımcı gitti. Bizde köprü olarak çalışıyoruz başkonsolosluk olarak. Bu güzel fuarlara her zaman katılıyoruz. Şimdide Anfaşla beraber bu sene çalışacağız. Kırgızistan’ a davet ettik. Orada da bir şubeyi açmayı düşünüyoruz. Yatırımcıları götüreceğiz, herkesi davet ediyoruz Kıgızistan’a." dedi.

Kooperatifler de fuarda kendi ürünleriyle yerini aldı. Kadın üretiminin değer bulduğu kooperatiflerin hedefi ihracat yapmak.

Sektör temsilcilerine göre Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı yalnızca Türkiye için değil dünyada da önemli bir buluşma noktası oldu.