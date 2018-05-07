Yurttaşların seçim kurullarına akını haftanın ilk iş gününde de devam etti.
Hasta yatağından kalkıp gelenden, yemeğini ateş üstünde bırakıp imza vermeye koşanlar...
Seçim kurulları önünde uzun kuyruklar oluştu. Partileri farklıydı ama imza için adayı tekti.
Perinçek'e imzalarını veren yurttaşlar, çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.
HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
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