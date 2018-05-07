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Antalyalı yurttaşlar önce seçim kuruluna sonra işine gitti

Haftanın ilk iş gününde Antalyalı yurttaşlar önce seçim kuruluna sonra işine gitti. Gün boyunca imza kuyrukları oluştu. İşte Antalya'daki 100 bin imza seferberliği...

Antalyalı yurttaşlar önce seçim kuruluna sonra işine gitti
Yurttaşların seçim kurullarına akını haftanın ilk iş gününde de devam etti.

Hasta yatağından kalkıp gelenden, yemeğini ateş üstünde bırakıp imza vermeye koşanlar... 

Seçim kurulları önünde uzun kuyruklar oluştu. Partileri farklıydı ama imza için adayı tekti.

Perinçek'e imzalarını veren yurttaşlar, çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.


HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
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