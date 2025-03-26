Antalyalılar dikkat! Gökyüzü sarardı! Astım ve KOAH gibi rahatsızlıkları olanlar dışarı çıkmasın!

Antalya'da gökyüzü sarardı, şehri toz bulutu kapladı. Dün sabah saatlerinde Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımının etkisi altına girdi. Drone ile havadan kaydedilen görüntüler, Antalya'nın üzerini kaplayan gri örtü drone kamerasına yansıdı.

Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımı Antalya semalarını kapladı. Şehrin simgeleri görünmez hale gelirken, Konyaaltı Varyantı'ndan ve havadan çekilen görüntüler, puslu manzarayı gözler önüne serdi.

ASTIM VE KOAH HASTALARI DİKKAT

Drone ile havadan yapılan çekimlerde, Konyaaltı plajında yürüyen insanlar ve pusun içine gömülmüş şehir silueti net şekilde görüldü. Görüntüler, toz bulutunun şehri nasıl sardığını ve etkisinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Meteoroloji verilerine göre, Antalya'da bugün 55 olarak ölçülen toz konsantrasyonunun önümüzdeki iki gün boyunca 50 ila 100 arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle astım ve KOAH gibi rahatsızlıkları olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen toz taşınımı, kent merkezi ve sahil şeridinde görüş mesafesini belirgin şekilde düşürdü. Sabah saatlerinde başlayan taşınım, öğleye doğru daha da yoğunlaştı. Şehir merkezinin silüeti, dağların keskin hatları ve Akdeniz'in maviliği, gri bir sisin ardına gizlendi.