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Antalyalılar son koy için alana çıktı

Antalya Tekirova'da millî park vasfı değiştirilerek kitle turizmine açılmak istenen Kleopatra Koyu için Antalyalılar seferber oldu. Koy, adeta adrese teslim ihaleyle kiraya verilmişti. Sürecin sadece bir çevre sorunu olarak değil aynı zamanda yasaya aykırı işlediğini gören hukukçular ve yurttaşlar dört koldan bu bakir koyu savunmakta kararlı. İhalenin iptali için bilirkişi raporu bekleniyor

Antalyalılar son koy için alana çıktı

Turizmcisinden, teknecisine, çevrecisinden, siyasetçisine, Antalyalılar, eşsiz Kleopatra koyu için seferber oldu.

Antalya kıyılarını oya gibi, işleyen bakir koylardan sonuncusu da özelleşme kıskacında. Beydağları sahil Millî Parkı içerisinde yer alan Tekirova  Kleopatra Koyu,  2016 yılında tabiat parkı ilan edilmesinin hemen ardından yapılaşmanın ve kitle turizminin önü açıldı.

Bölge halkı ve kitle örgütleri boş durmadı. Koy'un Millî Park statüsünün korunması için bir yandan konuyu yargıya taşıdılar, diğer yandan kitlesel eylemle kamuoyunun dikkatine sundular.

İçinde nesli tükenmekte olan yaban hayatı ve endemik türleri barındıran,aynı zamanda doğal liman işlevi gören Kleopatra koyu, orta gelirli yurttaşlara da deniz tatili sağlamasıyla biliniyor.

Eşsiz koy, farklı planlamalar adı altında aşamalı olarak özelleştirmeye hazırlandı.   

Davanın  Avukatı Tuncay Koç'a göre tahsis yasal değil.

Alanın planlama yapılmadan ihaleye çıkarılması da adrese teslim yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.   

Avukat Koç, dava sürecini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #antalya #tekirova
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