Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün gece başlayan orman yangını devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında çok sayıda ekip müdahaleye destek veriyor. Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor

şunlKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kemer'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kemer ilçesinin Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bakan Ersoy gece saatlerinde orman yangınını yakından takip etmek için bölgeye giderek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip eden Ersoy, yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı. Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangına 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle müdahale edildiğini belirterek, "Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak." dedi.

Yangının hava karardıktan sonra başlaması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadığını ifade eden Ersoy, yangının gece boyunca 100 hektara yayıldığını, sabaha kadar 20 hektarın daha eklenmesiyle 120 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Günün ağarmasıyla havadan da müdahale başladığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Gece boyunca karadan yangın bölgesi kuşatıldı. Milli park sınırları içinde olduğu için erişim zor. Orman içinde kısıtlı yol imkanı var. Gece boyunca müdahale edilerek, orman yolları ekipler tarafından açıldı. Şu anda gece oluşturulan yığınakla 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle yoğun bir şekilde araziye müdahale ediliyor. Rüzgarın da şu an için yoğun esmediğini düşünecek olursak inşallah hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece bölgeye intikal ettiğini kaydederek, çalışmalara Antalya Valisi ve bakan yardımcılarıyla nezaret ettiklerini söyledi.

Yangına müdahale için fazlasıyla ekip ve ekipmanlarının olduğunu dile getiren Ersoy'un açıklamaları şu şekilde: