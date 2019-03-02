Antalyaspor maçından dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası MKE Ankaragücü'nün Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Yastayız" denildi

Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.



Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.



Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



ANKARAGÜCÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI



Kaza sonrası MKE Ankaragücü'nün Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Yastayız" denildi.



Mesaj şu şekilde:



"Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara’ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz, vefat etmiştir.



Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı diler, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."



ulusal.com.tr