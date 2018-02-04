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Antalyaspor Hentbol Takımı'nın otobüsüne taşlı saldırı

Otobüsün, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından taşlandığı iddia edildi

Antalyaspor Hentbol Takımı'nın otobüsüne taşlı saldırı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un takım otobüsüne Ankara'da taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor karşılaşması sırasında, takım otobüsünün taşlandığı belirtildi.

Açıklamada, otobüsün kendi maçlarının ardından MYK Hentbol ile karşılaşacak olan Beşiktaş Mogaz takımının bazı taraftarları tarafından taşlandığı öne sürülerek, "Beşiktaş Kulübüne ait bazı etiketler otobüsümüze yapıştırılmıştır. Konuyla ilgili üzüntümüzü belirterek,

otobüsümüzü taşlayan taraftarları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda yaptığı maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a 35-28 mağlup oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #hentbol #Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor #Beşiktaş t #antalyaspor
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