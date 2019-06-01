"Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde bayram yoğunluğu var. Antep baklavası, yurt içi kadar dünyanın farklı bölgelerinde de talep ediliyor. Gelen talebi karşılamak isteyen Gaziantepli baklavacılar, mesailerini 24 saate çalışanları 2 katına çıkardı

Talep o kadar yoğun ki gelen siparişler artık geri çevriliyor. Tadı damağınızda kalan Gaziantep baklavasına bayram için sipariş yağdı.



Avrupa Birliği tarafından tescillenen ilk Türk ürünü "Antep baklavası"nı Ramazan Bayramı'nda misafirlerine ikram etmek isteyenler, kentteki baklavacılarda yoğunluğa neden oldu.



Antep baklavasına Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden talep var.



Binbir emekle üretilen baklavaların sofralarda yerini alması için çalışma sürelerini 24 saat esasına göre şekillendiren ustalar, işletmelerdeki personel sayısını da iki katına çıkardı.



Taleplere karşılık veremeyen ustalar, siparişleri yetiştirmek amacıyla iki gündür yeni sipariş almıyor.



ulusal.com.tr

