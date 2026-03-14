Antep'te Sırma Halı işçileri üretimi durdurdu: Sendika destekli eylem Balıklı Meydanı'nda

Antep’teki Şireci Grup bünyesinde faaliyet gösteren Sırma Halı fabrikası işçileri, maaşların ödenmemesi ve zamların geri alınmak istenmesi gerekçesiyle iş bırakarak Balıklı Meydanı'nda eylem yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antep’te Sırma Halı fabrikasında çalışan işçiler, ücretlerinin düzensiz yatırılması ve ocak-şubat aylarındaki zamlarının verilmek istenmemesi üzerine üretimi durdurdu.

İşçiler, bir süredir devam eden maaş ödenmemesi sorunu nedeniyle fabrika önünde başlattıkları iş bırakma eylemini, şehir merkezindeki Balıklı Meydanı’na taşıdı. Meydanda toplanan kalabalık, yaptıkları basın açıklamasıyla yaşadıkları durumu kamuoyuna duyurdu.

İŞÇİLERDEN ÜÇ TEMEL TALEP

TEKSİF'in çağrısıyla Balıklı Meydanı’nda bir araya gelen işçiler, işverene karşı şu üç temel talebin karşılanmasını istedi:

  1. Ocak, şubat ve mart aylarına ait maaş farklarının ödenmesi.
  2. İçeride kalan geçmiş aylara ait maaş alacaklarının derhal kapatılması.
  3. Hak arama sürecine katılan hiçbir işçinin fişlenmemesi ve işten atılmaması.

SENDİKALARDAN DAYANIŞMA MESAJI

TEKSİF sendikasının öncülüğünde gerçekleşen eyleme, Antep’teki diğer işçi örgütlenmeleri de katıldı. Eyleme destek veren Türk-İş’e bağlı sendikalar ve BİRTEK-SEN temsilcileri, Sırma Halı işçisinin yalnız olmadığını ve hak arama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

