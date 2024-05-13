Anzer Yaylası’na mayıs ayında kar yağdı!

Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Yaylası’na kar yağdı.

Anzer Yaylası’na mayıs ayında kar yağdı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mayıs ayı gelmesine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor.

Rize’nin İkizdere ilçesinde endemik bitki türünden kaynaklı balı ile dünyaca ünlü olan Anzer Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle çatılar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Anzer Yaylası’na mayıs ayında kar yağdı! - Resim : 1

Bolu'da "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" başladı!Bolu'da "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" başladı!Gündem
Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyasıBorcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyasıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# anzer # rize # kar yağışı
Çok Okunanlar
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası
Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası
Dev faiz! Bankaya atan asgari ücretten fazla kazanacak
Dev faiz! Bankaya atan asgari ücretten fazla kazanacak
Borcu olanlar dikkat! 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Borcu olanlar dikkat! 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Öne Çıkanlar Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları | Oğuz Polatbilek | Fikir Meydanı Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları | Oğuz Polatbilek | Fikir Meydanı Vatan Partisi Edirne'den Milli Devlet Bildirgesi için çağrı Vatan Partisi Edirne'den Milli Devlet Bildirgesi için çağrı