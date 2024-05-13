Anzer Yaylası’na mayıs ayında kar yağdı!
Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Yaylası’na kar yağdı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mayıs ayı gelmesine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor.
Rize’nin İkizdere ilçesinde endemik bitki türünden kaynaklı balı ile dünyaca ünlü olan Anzer Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle çatılar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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