Apartmanda yangın paniği
Sinop'un Türkeli ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelyurt Mahallesi Şehit Osman Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı.
Apartman sakinleri yangını yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı